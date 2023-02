Cosa ci aspetta oggi, 9 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Questo inizio di febbraio per voi dell’Ariete sembra procedere a rilento. Un consiglio? Concentratevi di più.

Toro: La costanza di questi mesi porterà i suoi frutti, non abbiate paura di proseguire in questa sfida. Forza!

Gemelli: Aria di scossoni a livello relazionale, ma le fondamenta gettate durante l’anno passato vi faranno resistere!

Cancro: Per ora non potete sapere se era la cosa giusta da fare, ma ve ne renderete conto fra non molto. Pazientate.

Leone: Cercate di non darla vinta sempre alla testa, ultimamente vi sta facendo perdere più di qualche occasione...

Vergine: Raramente il bisogno di tenere nascosto qualcosa al partner è un buon segno. Andate a fondo delle vostre paure.

Bilancia: È mesi che pensate di fare quel passo eppure ogni volta vi frenate. Che cosa vi impedisce di agire in concreto?

Scorpione: Il caos che avete dentro non è favorito dal rumore dell’ambiente in cui vi trovate. Prendetevi spazi di silenzio.

Sagittario: La persona che avete accanto in questo periodo ha bisogno di voi. È ora di alzare lo sguardo dall’ombelico!

Capricorno: Le scelte dei vostri amici vi spingono a desiderare cose grandi anche per voi stessi, ma la paura vi blocca...

Acquario: Un mare di pensieri vi affolla la mente, togliendovi serenità. Parlarne potrebbe farvi bene. A chi chiedere?

Pesci: Un’occasione fortunata vi porterà a mettere da parte la timidezza. È un treno da non perdere!

© Riproduzione riservata