Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Finalmente potete togliervi qualche fastidioso sassolino dalla scarpa. Non ci saranno conseguenze.

Toro: Trasformate un cambiamento che vi inquieta in un’opportunità. Serve coraggio, ma ce la farete!

Gemelli: Le decisioni prese senza una riflessione a monte potrebbero rivelarsi un fiasco totale. Ragionate.

Cancro: La passione amorosa gioca un ruolo da protagonista, mentre alcune amicizie si affievoliscono...

Leone: Accettare quell’invito galante potrebbe aprire una serie di opportunità a cui non avevate pensato...

Vergine: Qualcuno vorrebbe imporsi con aria autoritaria, ma in questo periodo nulla vi intimorisce.

Bilancia: Tutto sembra indicare l’inizio di una nuova entusiasmante storia d’amore. Vi ricordate ancora come si fa?

Scorpione: La competizione con i colleghi vi distrae da un turbamento emotivo, ma prima o poi dovrete affrontarlo...

Sagittario: Giusto essere determinati a prendervi ciò che vi spetta, ma lasciate da parte l’aggressività.

Capricorno: Riscuoterete ammirazione per un’azione coraggiosa. Non dite a nessuno che non l’avete fatta apposta.

Acquario: Cercate di controllare la voglia di fare follie con la vostra ultima conquista. Lasciate tempo al tempo...

Pesci: Tenete a bada le vostre fantasie e rimanete ancorati alla realtà, se non volete perdere di vista l’obiettivo.

