Cosa ci aspetta oggi, 5 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Per notare i dettagli più significativi bisogna concedersi il tempo di osservare con attenzione...

Toro: Si preannuncia una giornata costruttiva, dominata dalla voglia di creare nuove collaborazioni.

Gemelli: L’emotività è altalenante, ma il lavoro rimane un punto fermo a cui potete appigliarvi.

Cancro: Potrebbe essere un buon momento per chiedere qualcosa in prestito. Non abbiate timore di un ‘no’.

Leone: Sentite finalmente di poter agire in piena autonomia, assecondando il vostro ritmo e la vostra prospettiva.

Vergine: È un buon periodo per rispolverare un vecchio hobby che avete trascurato a causa dei troppi impegni.

Bilancia: Può nascere un nuovo amore, mentre un rapporto ormai al capolinea si avvia alla conclusione.

Scorpione: Mettete da parte il pragmatismo e provate a divertirvi un po’ di più, anche nell’ambito lavorativo!

Sagittario: Tensione e nervosismo vanno tenuti sotto controllo se non volete rovinare quanto avete costruito finora...

Capricorno: Le questioni lavorative vi assorbono completamente, ma non dovreste trascurare gli affetti familiari...

Acquario: Potendo contare su forza di volontà e agganci preziosi, date il via ad un progetto molto ambizioso.

Pesci: Azzardate qualcosa di nuovo se non volete rimanere vittime della noia e della monotonia. Non è da voi!

