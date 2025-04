Cosa ci aspetta oggi, 4 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Vorreste solo ritirarvi in casa con un buon libro, ma sarete costretti a partecipare a un evento mondano.

Toro: Contando soltanto sulla vostra forza di volontà potete ottenere risultati formidabili in ambito professionale.

Gemelli: È arrivato il momento di prendersi un’opportuna pausa di riflessione per lavoro e sentimenti...

Cancro: Vincete una controversia e vi sentite improvvisamente baciati dalla fortuna. Non approfittatene...

Leone: È bene che facciate i conti con la realtà: non tutto ciò che avete in mente può essere messo in pratica.

Vergine: La giornata trascorre in modo lento, offrendovi diversi spunti di riflessione su temi di una certa rilevanza.

Bilancia: Difficile conservare il buonumore con tutti questi contrattempi. Fate ricorso a tutta la vostra pazienza.

Scorpione: Si apre un periodo decisivo per le relazioni sentimentali. Meglio privilegiare il dialogo per evitare sorprese.

Sagittario: Nonostante le pressioni esercitate dall’ambiente familiare, riuscirete a trovare la vostra strada.

Capricorno: Se chiedete con gentilezza, otterrete la collaborazione di un amico in un importante progetto personale.

Acquario: Se qualcosa o qualcuno vi ha deluso, è tempo di lasciare i brutti ricordi alle spalle e rimettersi in pista!

Pesci: Valutate le operazioni finanziarie con occhio critico, ma lasciate che sia l’intuito ad avere la meglio.

