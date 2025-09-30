Cosa dicono le stelle per il 30 settembreLe previsioni dello Zodiaco per la giornata di oggi, segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: Se vi sentite spossati e fiacchi, non preoccupatevi, è colpa della stagione fredda che tarda ad arrivare...
Toro: Dopo una difficile giornata lavorativa ci si mette anche quel collega con problemi a casa bisognoso di voi.
Gemelli: Non tutte le ciambelle vengono con il buco. Se avete combinato qualcosa di grosso oggi, verrete scoperti.
Cancro: Aiutare un amico in difficoltà è sempre stata la vostra missione di vita. Oggi, però, in difficoltà ci siete voi...
Leone: La testardaggine e la voglia di prevaricare non può nulla contro chi è più forte di voi. Rassegnatevi.
Vergine: Periodo di interessanti conoscenze all’interno della vostra cerchia di amici, che si allarga a dismisura...
Bilancia: Giornata ricca in tutti i sensi. Sia dal punto di vista del portafoglio che da quello relazionale: approfittatene!
Scorpione: Per sopportare meglio le faccende di casa, a volte è necessario mettere un buon sottofondo musicale.
Sagittario: La noia vi attanaglia in questa giornata all’insegna della routine e del traffico intenso sul vostro tragitto...
Capricorno: Siete maestri nell’indossare una maschera per nascondere le debolezze. Oggi questa dote verrà meno.
Acquario: A quell’amico che vi chiede se vi va di uscire questa sera, rispondete di sì. Non ve ne pentirete!
Pesci: Oggi potreste sentire il bisogno di rispondere male al vostro capo. Non fatelo e pensate alle conseguenze.