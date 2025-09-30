Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Se vi sentite spossati e fiacchi, non preoccupatevi, è colpa della stagione fredda che tarda ad arrivare...

Toro: Dopo una difficile giornata lavorativa ci si mette anche quel collega con problemi a casa bisognoso di voi.

Gemelli: Non tutte le ciambelle vengono con il buco. Se avete combinato qualcosa di grosso oggi, verrete scoperti.

Cancro: Aiutare un amico in difficoltà è sempre stata la vostra missione di vita. Oggi, però, in difficoltà ci siete voi...

Leone: La testardaggine e la voglia di prevaricare non può nulla contro chi è più forte di voi. Rassegnatevi.

Vergine: Periodo di interessanti conoscenze all’interno della vostra cerchia di amici, che si allarga a dismisura...

Bilancia: Giornata ricca in tutti i sensi. Sia dal punto di vista del portafoglio che da quello relazionale: approfittatene!

Scorpione: Per sopportare meglio le faccende di casa, a volte è necessario mettere un buon sottofondo musicale.

Sagittario: La noia vi attanaglia in questa giornata all’insegna della routine e del traffico intenso sul vostro tragitto...

Capricorno: Siete maestri nell’indossare una maschera per nascondere le debolezze. Oggi questa dote verrà meno.

Acquario: A quell’amico che vi chiede se vi va di uscire questa sera, rispondete di sì. Non ve ne pentirete!

Pesci: Oggi potreste sentire il bisogno di rispondere male al vostro capo. Non fatelo e pensate alle conseguenze.

