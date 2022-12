Cosa ci aspetta oggi, 30 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Per l’ultimo venerdì dell’anno non guarderete in faccia nessuno: dopo il lavoro spazio a festa e divertimento!

Toro: Non lasciatevi rovinare questa giornata importante da un collega un po’ troppo ficcanaso per i vostri gusti...

Gemelli: Il vostro estro creativo sta esplodendo e oggi lo dedicherete ai preparativi per domani sera: siete inarrestabili!

Cancro: Oggi avete bisogno di una serata romantica con il vostro partner, così da dedicare domani ai festeggiamenti!

Leone: Il dilemma del giorno sarà su cosa indossare domani e come prepararsi al meglio per una notte di festa!

Vergine: Lasciate perdere la vostra ansia da preparativi e rilassatevi. Vedrete che la serata di domani sarà perfetta!

Bilancia: L’organizzazione non è il vostro forte, e ora vi ritrovate a dover fare tutto all’ultimo per il 31. Potete farcela!

Scorpione: Oggi sarete alle prese con i fornelli per preparare i manicaretti che i vostri amici tanto apprezzano: bravi!

Sagittario: Non avete ancora le idee del tutto chiare su quale invito accettare per domani: le possibilità sono tante...

Capricorno: Oggi prendetevi una giornata di relax per tirare le somme di questo anno e prepararvi al meglio per domani.

Acquario: Perché limitare i festeggiamenti a una sola sera? Siete già pronti a celebrare l’anno già dalla mattina!

Pesci: Lasciate andare gli screzi sul lavoro e concentratevi sui momenti felici che vi attendono all’orizzonte.

