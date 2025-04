Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: La spontaneità apre tutte le porte. Siate genuini e raggiungerete facilmente i vostri obiettivi.

Toro: Per una volta provate a non cedere alle pressioni del partner e fate valere la vostra posizione.

Gemelli: L’intelligenza con cui rispondete alle critiche vi mette al riparo da attacchi infondati. Non perdete la calma.

Cancro: Fate di tutto per recuperare un rapporto che attraversa un momento di crisi. Ma ne vale la pena?

Leone: Il senso del dovere vince la voglia di trasgressione e vi conduce ad un successo professionale.

Vergine: Cercate soluzioni ragionevoli per risolvere una controversia nata in famiglia per motivi decisamente futili.

Bilancia: Vi sentite ispirati. È la giornata ideale per occuparsi d’arte, cambiare stile e fare acquisti mirati.

Scorpione: Con un atteggiamento elastico vi guadagnate l’appoggio dei colleghi. Potrebbe tornarvi molto utile.

Sagittario: Sentimenti forti vi fanno sentire più vivi che mai, ma non abituatevi troppo a questa altalena di emozioni.

Capricorno: Non vi lascerete sfuggire un’occasione d’oro e con una mossa da maestri porterete a casa l’affare.

Acquario: La facciata è spensierata come sempre, ma dentro covate pensieri duri da digerire. Provate ad affrontarli!

Pesci: La routine quotidiana vi appare più leggera e piacevole da quando nella vostra vita è entrata quella persona...

