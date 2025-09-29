Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Se vi sentite limitati da dinamiche emotive passate, ricordate che ogni relazione è diversa dalle altre.

Toro: Il vostro sogno è quello di saper conciliare produttività e relax, ma sappiamo tutti che non ne siete capaci.

Gemelli: I transiti dei pianeti vi invitano a puntare tutto sulla condivisione di ciò che è autentico, unico e indispensabile.

Cancro: La vostra forza e le vostre armi risiedono dentro di voi, ma questo non significa che siano meno efficaci.

Leone: Sta per arrivare il momento in cui convogliare tutto verso una nuova fase di intraprendenza.

Vergine: Cercare di monitorare le emozioni è come provare a tenere sotto controllo un ostinato animale selvatico.

Bilancia: In voi vige un fondamentale nomadismo: provate a seguire questo istinto per vedere dove vi porterà...

Scorpione: Periodo di intralci e ritardi sul lavoro e nella sfera personale. Il consiglio? Restate fedeli alla vostra indole.

Sagittario: Se avete in previsione un viaggio, controllate attentamente il meteo. In questi giorni non siete molto fortunati...

Capricorno: Oggi farete meraviglie, modulando il ritmo di marcia per dare spazio a qualcosa di intuitivo e profondo.

Acquario: Buone notizie! Dopo anni di interferenze e sgambetti, il pianeta custode del segno crede finalmente in voi.

Pesci: Qualcuno oggi potrebbe ricordarvi che avete lasciato delle cose in sospeso. Fate mente locale e concentratevi!

© Riproduzione riservata