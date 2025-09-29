Cosa dicono le stelle per il 29 settembreLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: Se vi sentite limitati da dinamiche emotive passate, ricordate che ogni relazione è diversa dalle altre.
Toro: Il vostro sogno è quello di saper conciliare produttività e relax, ma sappiamo tutti che non ne siete capaci.
Gemelli: I transiti dei pianeti vi invitano a puntare tutto sulla condivisione di ciò che è autentico, unico e indispensabile.
Cancro: La vostra forza e le vostre armi risiedono dentro di voi, ma questo non significa che siano meno efficaci.
Leone: Sta per arrivare il momento in cui convogliare tutto verso una nuova fase di intraprendenza.
Vergine: Cercare di monitorare le emozioni è come provare a tenere sotto controllo un ostinato animale selvatico.
Bilancia: In voi vige un fondamentale nomadismo: provate a seguire questo istinto per vedere dove vi porterà...
Scorpione: Periodo di intralci e ritardi sul lavoro e nella sfera personale. Il consiglio? Restate fedeli alla vostra indole.
Sagittario: Se avete in previsione un viaggio, controllate attentamente il meteo. In questi giorni non siete molto fortunati...
Capricorno: Oggi farete meraviglie, modulando il ritmo di marcia per dare spazio a qualcosa di intuitivo e profondo.
Acquario: Buone notizie! Dopo anni di interferenze e sgambetti, il pianeta custode del segno crede finalmente in voi.
Pesci: Qualcuno oggi potrebbe ricordarvi che avete lasciato delle cose in sospeso. Fate mente locale e concentratevi!