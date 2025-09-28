Cosa dicono le stelle per il 28 settembreLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete – Se qualcuno osa dirvi qualcosa in merito al vostro abbigliamento, ricordategli che l’abito non fa il monaco!
Toro – Stress e ansie si accumulano. Prendetevi del tempo per rilassarvi sul divano in compagnia di un libro.
Gemelli – Seguire l’esempio di persone illustri è nobile. Seguire quello di amicizie pericolose è soltanto sciocco.
Cancro – Guardatevi da chi vi insegna come vivere la vostra vita. Se avete un obiettivo, seguitelo senza farvi distrarre.
Leone – L’estate è ormai terminata, ma la voglia di fare attività all’aria aperta è più viva che mai oggi!
Vergine – Se vi sembra che la passione stia un po’ calando, forse è arrivato il momento di cambiare abitudini...
Bilancia – Bilancio positivo a livello economico, ma non si può dire lo stesso sul fronte amoroso, dove vige la calma.
Scorpione – Discussioni infinite e liti scaturite da piccole incomprensioni potrebbero protrarsi ancora a lungo.
Sagittario – Una conversazione particolarmente profonda con un vostro caro vi farà ricredere su una decisione.
Capricorno – La noia solitamente è la vostra peggior nemica, ma oggi il dolce far niente vi cullerà per tutta la giornata.
Acquario – Meno pensieri e paranoie e più concretezza. Serve sangue freddo per decidere del proprio futuro.
Pesci – Giornata all’insegna del buonumore. Un consiglio? Diffondetelo a più persone possibili!