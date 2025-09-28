Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete – Se qualcuno osa dirvi qualcosa in merito al vostro abbigliamento, ricordategli che l’abito non fa il monaco!

Toro – Stress e ansie si accumulano. Prendetevi del tempo per rilassarvi sul divano in compagnia di un libro.

Gemelli – Seguire l’esempio di persone illustri è nobile. Seguire quello di amicizie pericolose è soltanto sciocco.

Cancro – Guardatevi da chi vi insegna come vivere la vostra vita. Se avete un obiettivo, seguitelo senza farvi distrarre.

Leone – L’estate è ormai terminata, ma la voglia di fare attività all’aria aperta è più viva che mai oggi!

Vergine – Se vi sembra che la passione stia un po’ calando, forse è arrivato il momento di cambiare abitudini...

Bilancia – Bilancio positivo a livello economico, ma non si può dire lo stesso sul fronte amoroso, dove vige la calma.

Scorpione – Discussioni infinite e liti scaturite da piccole incomprensioni potrebbero protrarsi ancora a lungo.

Sagittario – Una conversazione particolarmente profonda con un vostro caro vi farà ricredere su una decisione.

Capricorno – La noia solitamente è la vostra peggior nemica, ma oggi il dolce far niente vi cullerà per tutta la giornata.

Acquario – Meno pensieri e paranoie e più concretezza. Serve sangue freddo per decidere del proprio futuro.

Pesci – Giornata all’insegna del buonumore. Un consiglio? Diffondetelo a più persone possibili!

