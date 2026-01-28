Cosa dicono le stelle per il 28 gennaioLa giornata segno per segno
Ariete: Che stress di giornata! Siete oberati di responsabilità al lavoro, ma per voi è in arrivo una bella pausa!
Toro: Il vostro calore è un tenero abbraccio per il partner, che in questo momento ha bisogno di voi più che mai.
Gemelli: Ricordate che non tutti sono espansivi come voi... per alcune persone, aprirsi richiede tempo e fatica.
Cancro: Attenzione al portafoglio! Per voi è un momento delicato, meglio concentrarsi sul risparmio.
Leone: Ultimamente volete tutto e subito, ma questo atteggiamento sta allontanando da voi le persone care...
Vergine: Vi sentite inquieti e gelosi, forse è arrivato il momento di affrontare i problemi di coppia lasciati in disparte.
Bilancia: A volte vi sentite incompresi, ma ricordate che siete circondati di amici pronti ad ascoltarvi.
Scorpione: Un fallimento non è sempre negativo... chiedetevi se la strada intrapresa è quella giusta per voi.
Sagittario: Questo è il momento perfetto per riprendere in mano quegli hobby che avete ignorato nell’ultimo periodo!
Capricorno: Non sempre è facile ammettere i propri sbagli, ma è un passo fondamentale per farvi perdonare.
Acquario: Sul lavoro vi sentite alienati, ma sono in arrivo per voi nuove ed entusiasmanti sfide professionali!
Pesci: Una difficile decisione vi attende... la logica è molto importante, ma alla fine a scegliere sarà il vostro cuore.