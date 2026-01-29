Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: A volte la vostra impulsività prende il sopravvento sulla razionalità... è così che iniziano i disastri.

Toro: Il vostro ambiente familiare, ultimamente, è in crisi... e sta a voi provare a riappacificare gli animi!

Gemelli: Un incontro inaspettato vi illumina la giornata e vi ricorda che le sorprese sono sempre dietro l’angolo!

Cancro: Per raggiungere i vostri obiettivi non basta fare mille progetti... dovete passare all’azione, e subito!

Leone: A volte, la vostra superficialità potrebbe allontanarvi dalle persone che vi amano di più.

Vergine: Problemi di coppia all’orizzonte... scappare non è una soluzione, tirate fuori il coraggio.

Bilancia: State attraversando un momento difficile, ma chi vi ama è pronto ad ascoltarvi e sostenervi, non dimenticatelo.

Scorpione: Pensare al futuro, oggi, vi spaventa, ma dove c’è paura c’è anche una sana sfida da affrontare.

Sagittario: L’impegno nel lavoro dell’ultimo periodo non passa inosservato, belle sorprese sono in arrivo!

Capricorno: Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca; dovete scegliere a cosa rinunciare per i vostri sogni.

Acquario: Imparare ad esprimere la vostra rabbia in maniera sana è fondamentale per costruire una vera relazione.

Pesci: Sognare in grande è il primo passo per migliorare il futuro, non abbiate paura di puntare in alto!

