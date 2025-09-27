Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Temporali in arrivo sul fronte amoroso. Munitevi di ombrello, mantella anti-pioggia e tanta pazienza.

Toro: La vostra salute di ferro potrebbe essere messa a dura prova dai primi malanni di stagione. Copritevi!

Gemelli: Se un amico ferisce i vostri sentimenti, comunicateglielo con garbo e rispetto così da risolvere presto.

Cancro: Una volta terminati tutti i vostri doveri lavorativi, potrete finalmente godervi il relax che vi meritate.

Leone: Il coraggio è una caratteristica che di certo non vi manca. Occhio però a non trasformarlo in superbia.

Vergine: Uscire fuori dagli schemi è un consiglio che potete usare sia per voi stessi che per amici e parenti.

Bilancia: Se il vostro capo vi intima di cambiare atteggiamento in ufficio, forse è il caso di ascoltarlo.

Scorpione: Avete bisogno di liquidità? Perché non iniziare risparmiando sugli acquisti superflui che non userete mai?

Sagittario: Oggi è il giorno giusto per scoprire un nuovo hobby. Provate con il disegno, il cinema o, perché no, lo skate!

Capricorno: Saper gestire le emozioni è un’arte che solo voi possedete, ma oggi faticherete a metterla in pratica.

Acquario: Si avvicina quel periodo dell’anno in cui cominciate a prendere le distanze da qualsiasi attività sociale.

Pesci: Il motto dice “occhio non vede, cuore non duole”, ma questo non è un incentivo a ferire chi vi vuole bene.

