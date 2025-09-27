Cosa dicono le stelle per il 27 settembreLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: Temporali in arrivo sul fronte amoroso. Munitevi di ombrello, mantella anti-pioggia e tanta pazienza.
Toro: La vostra salute di ferro potrebbe essere messa a dura prova dai primi malanni di stagione. Copritevi!
Gemelli: Se un amico ferisce i vostri sentimenti, comunicateglielo con garbo e rispetto così da risolvere presto.
Cancro: Una volta terminati tutti i vostri doveri lavorativi, potrete finalmente godervi il relax che vi meritate.
Leone: Il coraggio è una caratteristica che di certo non vi manca. Occhio però a non trasformarlo in superbia.
Vergine: Uscire fuori dagli schemi è un consiglio che potete usare sia per voi stessi che per amici e parenti.
Bilancia: Se il vostro capo vi intima di cambiare atteggiamento in ufficio, forse è il caso di ascoltarlo.
Scorpione: Avete bisogno di liquidità? Perché non iniziare risparmiando sugli acquisti superflui che non userete mai?
Sagittario: Oggi è il giorno giusto per scoprire un nuovo hobby. Provate con il disegno, il cinema o, perché no, lo skate!
Capricorno: Saper gestire le emozioni è un’arte che solo voi possedete, ma oggi faticherete a metterla in pratica.
Acquario: Si avvicina quel periodo dell’anno in cui cominciate a prendere le distanze da qualsiasi attività sociale.
Pesci: Il motto dice “occhio non vede, cuore non duole”, ma questo non è un incentivo a ferire chi vi vuole bene.