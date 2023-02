Cosa ci aspetta oggi, 27 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: La giornata soddisfa pienamente le vostre aspettative, con tanto buonumore e una bella trovata al lavoro.

Toro: La fase non è delle migliori, soprattutto per quanto riguarda le questioni pratiche, ma l’energia non vi manca.

Gemelli: Cogliete l’occasione di un evento sportivo o di una mostra fotografica per trascorrere ore piacevoli con gli amici.

Cancro: Serata piacevolissima con la solita compagnia, più calorosa e su di giri che mai. Non fate troppo tardi...

Leone: In campo professionale vi sentite sotto esame e questo vi crea un certo disagio. Voi però non mollate.

Vergine: Un progetto che stentava a decollare oggi sembra avere buone, anzi ottime probabilità di riuscita.

Bilancia: Quando le cose non girano, gli sforzi, specie se indirizzati in maniera confusa, servono a ben poco.

Scorpione: Per alcuni di voi ci sarà un po’ d’imbarazzo nell’incontro con una ex fiamma. Approfittatene per chiarirvi.

Sagittario: Eliminati tutti gli ostacoli, procederete con determinazione al conseguimento degli obiettivi prefissati.

Capricorno: Niente in questo momento può ostacolarvi davvero, se non una vostra tendenza a demordere.

Acquario: Tutto quello che vi preme, in questo periodo, sta attraversando un momento magico e vi fa sentire sereni.

Pesci: Grinta, entusiasmo e lucidità mentale saranno al top. E gli incontri si susseguono a raffica.

