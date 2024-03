Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: In questi giorni avreste voglia di staccare la testa e partire: fatelo dedicandovi alla lettura di un nuovo libro.

Toro: Non abbiate paura di esprimere ciò che sentite al partner: la relazione potrà soltanto rafforzarsi...

Gemelli: Le questioni irrisolte vi sembrano insormontabili: eppure oggi una bella opportunità si paleserà dal nulla...

Cancro: Sul lavoro state un po’ arrancando: forse vi mancano stimoli? Prendetevi del tempo per i vostri progetti.

Leone: Siete giunti a un bivio e non sapete proprio da che parte andare. Un consiglio? Mettete insieme testa e cuore.

Vergine: Il turbinio interiore che sperimentate in questi giorni vi porterà a scelte rivoluzionarie. Fatevi guidare da voi stessi!

Bilancia: Vi sembra che la forza di volontà vi stia abbandonando: in realtà state solo facendo esperienza di libertà.

Scorpione: Non c’è motivo di lasciarsi rubare il sorriso dalle parole di chi non sa cosa state attraversando. Avanti tutta!

Sagittario: Il mantra che gira e rigira per la vostra testolina in questi giorni ormai è un disco rotto. Sostituitelo e vivete!

Capricorno: Siete piuttosto scontrosi in questo periodo: che cosa non vi va giù? Forse quel discorso fatto in famiglia...

Acquario: Quando le novità fanno capolino nella vostra vita vi sentite sempre pronti ad accoglierle. È una grande qualità!

Pesci: Siete venuti a conoscenza di un segreto importante, sappiatelo custodire e non lasciatevi tentare dalla fama.

© Riproduzione riservata