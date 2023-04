Cosa ci aspetta oggi, 25 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Troppe responsabilità vi stanno soffocando. Meglio ritagliarsi un momento di relax appena possibile!

Toro: Oggi è davvero una giornata speciale: vi sentirete circondati dall’affetto e dall’amore dei vostri cari.

Gemelli: A volte basta poco per stare bene. Come passare del tempo con la propria famiglia o la persona amata.

Cancro: Quando le emozioni sono troppe tendete a chiudervi in voi stessi. Imparate a controllarle e uscite dal guscio.

Leone: Tranquilli: non ci sono brutti momenti che non si possono superare. Ne uscite sempre più forti di prima.

Vergine: Non sentitevi in dovere di rispondere sempre a tutti. Se non avete voglia potete anche restare in silenzio.

Bilancia: Le vostre intuizioni sono sempre azzeccate. Anche questa volta avete capito prima degli altri la soluzione.

Scorpione: A volte per stupire non servono effetti speciali. Provate a usare tutta la vostra creatività e voglia di fare.

Sagittario: Nonostante quella persona sia stata importante per voi, non riuscite a perdonarla per un’offesa ricevuta.

Capricorno: Vi siete fissati su una storia che non ha motivo di proseguire. Passate oltre e guardate al futuro.

Acquario: Anche quando navigate in cattive acque, sapete sempre trovare una parola di conforto per gli altri. Bravi!

Pesci: La vostra ostilità verso quella persona vi farà commettere qualche errore. Tenete a freno la vostra impulsività.

