Cosa dicono le stelle per il 20 settembreLa giornata segno per segno
Ariete: La vostra energia è davvero alle stelle: sfruttatela per completare ciò che avete lasciato in sospeso.
Toro: La calma è la vostra forza migliore: non cedete mai alle pressioni, perché tutto si sistemerà presto.
Gemelli: Parole che contano: scegliete con cura cosa dire, qualcuno ultimamente vi ascolta più del solito...
Cancro: È giunto il tempo di rimettere ordine, sia dentro casa che dentro di voi. Respirate profondamente.
Leone: Da oggi tornate assoluti protagonisti: un progetto vi rimette al centro della scena. Brillate con misura...
Vergine: D’ora in avanti raccogliete tutto ciò che avete seminato; i vostri sforzi iniziano a dare i loro frutti!
Bilancia: Una decisione drastica va presa una volta per tutte: non potete più rimanere a metà tra due strade.
Scorpione: Ricordate: l’armonia si ricostruisce partendo prima di tutto dal silenzio. Non tutto va detto subito...
Sagittario: Viaggi interiori in vista, ma non temete: cambiare prospettiva vi aiuterà più di quanto crediate.
Capricorno: Le vostre idee sono brillanti, ma serve anche concretezza. Mettetele in pratica, non solo in teoria.
Acquario: Una vecchia amicizia si sta trasformando in qualcosa di più: seguite il flusso, senza avere timore.
Pesci: L’intuito non sbaglia mai! Date ascolto a quella voce interiore, anche se non ha nessuna logica.