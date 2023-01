Cosa ci aspetta oggi, 20 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Sapete già che la giornata di oggi si rivelerà più impegnativa del previsto. Nonostante ciò darete il meglio!

Toro – Ciò che direte oggi vi renderà interessanti agli occhi di qualcuno. Provate a darvi un’occasione in più...

Gemelli – Qualcuno vi sorprenderà, migliorandovi la giornata totalmente. Il buonumore vi contagerà tutto il giorno!

Cancro – Un’opportunità importante vi piomberà addosso all’improvviso e non saprete bene come comportarvi...

Leone – Potete contare su amici veri e fidati che vi daranno consigli preziosi soprattutto in questo periodo...

Vergine – Il vostro umore migliorerà notevolmente grazie ai traguardi che avete raggiunto in questo ultimo periodo.

Bilancia – Non contate troppo su chi vi sta accanto, ma provate a fidarvi di più delle vostre capacità: non ve ne pentirete!

Scorpione – Tutto sembra ruotare intorno a voi e ai vostri successi. Le cose però non andranno sempre così bene, attenzione!

Sagittario – Non è facile, ma se vi impegnate potete farcela. Alla fine la giornata di oggi si rivelerà un vero successo.

Capricorno – Per farvi capire non vi servono troppe parole. Chi vi conosce sa già come comportarsi nei vostri confronti ormai.

Acquario – Non potete proprio fare a meno di dire agli altri come vi sentite. Cercate però di non ferire i sentimenti altrui.

Pesci – Ultimamente vi sentite un po’ esasperati da varie situazioni. Non datevi per vinti e cercate di tenere duro...

© Riproduzione riservata