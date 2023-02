Che giornata sarà? Ecco le previsioni degli Astri, segno per segno.

Ariete: Ora che avete ritrovato la calma che da tempo vi mancava, la settimana può iniziare con il sorriso.

Toro: Siete presi da mille impegni, ma ricordate di avere sempre un po’ di spazio in testa per i vostri affetti più cari.

Gemelli: Oggi ai fornelli vi sentite scoppiettanti: siete pronti a sperimentare tra ricette innovative e ingredienti mai provati!

Cancro: Sembra che siate finalmente pronti a fare i conti con il passato e voltare pagina. Adesso sarà tutto in discesa.

Leone: Una persona che non apprezza un vostro regalo è per voi una ferita nell’orgoglio da non sottovalutare...

Vergine: Sul lavoro avrete qualche gatta da pelare più del solito, ma affronterete i problemi con metodo e pazienza.

Bilancia: È inutile piangere sul latte versato. Piuttosto prendete i fallimenti come una lezione di cui fare tesoro.

Scorpione: Siate più chiari nell’esprimere ciò che volete dal vostro partner, e vedrete che la comunicazione sarà più facile.

Sagittario: Oggi avrete qualche difficoltà a sopportare i vostri parenti. Stringete i denti e cercate di non offendere nessuno...

Capricorno: Vi sentite determinati e pronti per affrontare una sfida che rimandate ormai da tempo. La fortuna è dalla vostra.

Acquario: L’anno sembra proseguire per voi con il piede giusto, e finalmente vi sentite sereni e in pace con voi stessi.

Pesci: Quando qualcosa non vi va a genio, cercate di esprimerla invece di aspettarvi che chi vi circonda lo intuisca.

