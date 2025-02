Cosa ci aspetta oggi, 2 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – In passato, quando dovevate agire, non avete mai dato segni di tentennamento. E ora, invece?

Toro – Rimproverate sempre agli altri la mancanza di iniziativa, ma questa volta anche voi sembrate a secco...

Gemelli – Per una volta la fortuna sembra girare dalla vostra parte: approfittatene per fare scelte coraggiose!

Cancro – Da troppo tempo vi trascurate: avete bisogno di lavorarci su, a partire da una buona skin care.

Leone – Necessitate di un giorno “off” dal lavoro e dagli impegni familiari per dedicarvi ai vostri hobby.

Vergine – Non avevate mai provato l’ebbrezza di lasciarvi andare, senza paura di perdere il controllo? Divertitevi!

Bilancia – Andare incontro ai bisogni degli altri vi porterà a calmare gli equilibri agitati nel vostro gruppo di amici.

Scorpione – In giornate come queste siete molto malinconici: perché non sfogliate un vecchio album di famiglia?

Sagittario – Per il vostro bene dovete imparare a dire di no alle richieste altrui, specie quando si sommano ad altre.

Capricorno – Da tempo nascondete al vostro partner un segreto: parlarne con chi vi ama vi alleggerirà, vedrete.

Acquario – Ritrovare la fiducia nelle vostre capacità vi farà brillare al lavoro e nel gruppo di amici. È una certezza!

Pesci – D’amore non si muore eppure vi manca il fiato a pensare a quella persona... Siete cotti a puntino!

