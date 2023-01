Cosa ci aspetta oggi, 19 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Non tutti i mali vengono per nuocere e la fatica dell’ultimo periodo sarà presto ricompensata a dovere.

Toro: Non potete perdere la testa proprio ora...cercate di resistere e di portare pazienza. Andrà tutto bene!

Gemelli: Siete impossibilitati a dare il meglio di voi per colpa dei tanti pensieri che vi frullano in testa. Prendetevi del tempo...

Cancro: Dovrete richiedere qualche aiuto in più rispetto al previsto. Non siete costretti a fare tutto da soli sempre...

Leone: Potete finalmente dedicarvi a voi stessi e alle vostre passioni. Non sottovalutate però gli impegni imprevisti.

Vergine: Dovete fidarvi del vostro intuito perché non vi delude mai e non lo farà nemmeno questa volta, buttatevi un po’!

Bilancia: Non vi preoccupate troppo di quello che accadrà, cercate di vivere giorno per giorno i vostri impegni.

Scorpione: Dopo tutto questo tempo tornerà nella vostra vita una persona inaspettata che si rivelerà importante...

Sagittario: Non faticate troppo per chi non vi merita: cercate di dare il meglio di voi senza però stressarvi troppo...

Capricorno: Non preoccupatevi troppo di quello che pensano gli altri di voi a lavoro. Il vostro ruolo merita riconoscimenti.

Acquario: Dopo giorni di riflessione potrete prendere con sicurezza quelle decisioni che rimandavate ormai da tempo.

Pesci: Dando il meglio di voi otterrete i risultati sperati. Adesso è il momento di divertirvi e di festeggiare felici!

