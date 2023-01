Cosa ci aspetta oggi, 18 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: La settimana prosegue senza intoppi. Un po’ di disponibilità economica in più vi renderà finalmente più sereni!

Toro: Una delle regole d’oro sul lavoro è di non portarsi i problemi a casa. Forse fareste meglio a seguirla un po’ di più...

Gemelli: Volete mostrarvi sempre spensierati, ma a volte è meglio far uscire il vulcano di emozioni dentro di voi.

Cancro: La vostra storia d’amore sembra procedere a gonfie vele, nonostante i pronostici di amici e familiari. Meglio così!

Leone: Sul lavoro qualche distrazione di troppo: sarà dovuta alla stanchezza o alle farfalle nello stomaco?

Vergine: È giusto essere severi, ma occhio a non esagerare: potreste rischiare di allontanere i vostri affetti più cari.

Bilancia: Tempo di farsi un bell’esame di coscienza per capire perché quel rapporto solido si è incrinato così...

Scorpione: Forse sarebbe meglio parlare al vostro partner dei comportamenti che ultimamente proprio non vi vanno giù.

Sagittario: A volte anche gli spiriti liberi come voi sono colpiti dall’arco di Cupido, da cui non si può fuggire...

Capricorno: Per voi che siete sempre con i piedi per terra, non riuscire a concentrarvi è un problema. Cosa vi turba?

Acquario: Fate fatica a legarvi a qualcuno, ma quando trovate la persona giusta, allora sì che è destinata a durare...

Pesci: Anche oggi dimostrerete di essere degli inguaribili sognatori. Gli occhi a cuoricino si vedono da lontano!

