Ariete – Per quanto sia difficile rimanere calmi sotto pressione, spesso è necessario per arrivare alla vittoria.

Toro – La vostra bontà d’animo non può essere una scusa per mettervi sempre al secondo posto!

Gemelli – Ultimamente vi manca un po’ della vostra proverbiale curiosità. Una buona lettura potrebbe fare miracoli...

Cancro – Siete sommersi dagli impegni... ricordate di organizzarvi al meglio per evitare di impazzire totalmente!

Leone – Il vostro fascino oggi è alle stelle, magari sarà il giorno giusto per una nuova ed elettrizzante conoscenza...

Vergine – Sognare è bello, ma spesso la realtà che ci circonda supera addirittura le aspettative, basta aprire gli occhi...

Bilancia – La vostra tranquillità è per chi vi circonda una vera e propria manna dal cielo... beato chi vi ha accanto!

Scorpione – In amore, non sempre vince chi fugge, anzi... spesso la soluzione migliore è affrontare i problemi a viso aperto.

Sagittario – Non fatevi ingannare da chi vi promette grandi cose a parole, ma nelle azioni vi delude di continuo.

Capricorno – La quotidianità è, per voi, il vero banco di prova di una coppia, ma voi in primis faticate a lasciarvi andare...

Acquario – Non tutti i sogni possono avverarsi, ma alcuni sì... non smettete di crederci e di lavorare duramente.

Pesci – Che emozione vedere chi amate raggiungere i propri obiettivi... il vostro affetto sincero è il miglior regalo.

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