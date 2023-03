Cosa ci aspetta oggi, 13 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Vi aspettano sfide impegnative, ma avete il giusto spirito e le qualità necessarie per fare bella figura.

Toro: Amici che non sentite da tempo si rifaranno vivi con un invito che vi riempirà di goia. Non trovate scuse.

Gemelli: Cambiamenti in vista sul lavoro. Cercate di delimitare al meglio le competenze per non creare incomprensioni.

Cancro: Una circostanza inaspettata vi consentirà di visitare un luogo che vi attira. Fate i bagagli e non perdete tempo.

Leone: All’orizzonte nuove prospettive di guadagno. Cercate solo di non farvi trascinare dall’entusiasmo.

Vergine: Una passeggiata nel verde vi aiuterà a ritrovare quell’equilibrio che avete smarrito nell’ultimo periodo.

Bilancia: Per raggiungere i risultati sperati, lasciate da parte l’ambizione e date più spazio alla collaborazione.

Scorpione: Fate affidamento alla vostra proverbiale organizzazione per affrontare un imprevisto in ambito lavorativo.

Sagittario: Le relazioni sociali vi procurano qualche preoccupazione di troppo. Concedetevi un momento di relax.

Capricorno: Un confronto con gli amici cambierà la prospettiva con cui affrontate le difficoltà riscontrate sul lavoro.

Acquario: Selezionate gli amici puntando sul vostro intuito per capire di chi potete fidarvi veramente.

Pesci: È ancora presto per cantare vittoria, ma sembra che la situazione sentimentale si sia finalmente stabilizzata.

