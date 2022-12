Cosa ci aspetta oggi, 12 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Inizio settimana solo apparentemente impegnativo: la giornata cambierà grazie a un bel sorriso.

Toro - L’energia che state mettendo per sostenere il partner vi sta facendo trascurare alcune cose importanti.

Gemelli - Non siate troppo severi con voi stessi, dicembre è il periodo migliore per farsi qualche regalo.

Cancro - Mille strade si possono aprire quando si fanno scelte radicali. Abbiate il coraggio di andare controcorrente.

Leone - La vostra astuzia non vi impedisce di fallire. Ultimamente le cose si sono fatte più toste, ma ce la potete fare.

Vergine - Coltivare le relazioni interpersonali non è mai una perdita di tempo. Provate a mollare il controllo...

Bilancia - Cercate di non farvi travolgere dall’ansia. Le preoccupazioni non servono a nulla se non a rovinare la pace.

Scorpione - Dire dei no vi costa parecchio, ma compiacere sempre gli altri non porta di certo alla felicità. Fate due conti.

Sagittario - Da bambini avete imparato a pedalare da soli, perché temete sempre di non essere abbastanza bravi?

Capricorno - Le vostre qualità non sono state fatte per tenerle chiuse nel cassetto. Proprio come i sogni...

Acquario - I pensieri negativi affollano la vostra mente senza che ve ne rendiate conto. Provate ad essere più vigili.

Pesci - Tutto vi sembra andare nel verso sbagliato. Forse c’è un senso che ancora non cogliete, abbiate fede...

