Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri.

Ariete: La vostra caparbietà rischia davvero di crearvi grossi problemi in ufficio con i vostri superiori. Attenti...

Toro: Se volete davvero raggiungere i vostri obiettivi, dovete lottare di più. Combattete la pigrizia, forza!

Gemelli: Morite dalla voglia di un dolce sfizioso o di un buon hamburger con patatine. E la dieta, che fine fa?

Cancro: Stare in una relazione con voi è sempre una sorpresa, siete imprevedibili: organizzate una cena romantica!

Leone: La vostra fedeltà al partner potrebbe essere messa a durissima prova da un nuovo piccante incontro.

Vergine: Volete apportare una vera rivoluzione nella vostra vita? Iniziate gradualmente, con piccoli cambiamenti...

Bilancia: L’amicizia per voi è una cosa seria e non accettate di essere messi da parte: cercate un dialogo aperto.

Scorpione: Non può piovere per sempre, vero? Cercate di pensare positivo in questo giorno così difficile da affrontare.

Sagittario: Avete bisogno di un nuovo stile che vi dia grinta e appeal: provate a prendere esempio dai più giovani!

Capricorno: Riprenderete il controllo della vostra vita non appena avrete definito le priorità da seguire. Non distraetevi!

Acquario: Ritroverete presto un piccolo tesoro che temevate perduto per sempre, e invece era sotto il vostro naso.

Pesci: La vostra canonica sfortuna in amore potrebbe essere smentita da un nuovo e sorprendente incontro...

