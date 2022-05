Come sarà la giornata di oggi? Ecco cosa dicono le Stelle.

Ariete: A volte vi sentite abbandonati da tutti, ma è proprio così? Forse è il momento di aprire gli occhi e capire meglio...

Toro: Le cose non si risolvono solo mettendoci la testa. Avete bisogno di lasciarvi conquistare dalla fiducia. Vedrete che starete bene.

Gemelli: Preferireste stare soli piuttosto che lottare con tanti fantasmi del passato. Ma sono le relazioni che vi cambiano in meglio...

Cancro: In questo giorno di festa non pensate al lavoro e a quei problemi che sembrano sovrastarvi. Cercate di rilassarvi.

Leone: Vi hanno sempre insegnato a non abbandonarvi a troppo affetto e ora siete un po’ difficili a concedervi...

Vergine: Se poteste realizzare un desiderio quale sarebbe? Occhio che la realizzazione professionale non è tutto.

Bilancia: Vi state perdendo in un mucchio di pensieri assurdi e senza senso. State sintonizzati con la realtà, è lei a far sognare.

Scorpione: Due cose sono importanti nella vita: la libertà e la verità. Ma l’una senza l’altra è sempre incompleta. Trovatele.

Sagittario: Un bel prato verde è quello che vi ci vuole per abbandonare al vento le preoccupazioni. Non ci sono impegni più urgenti.

Capricorno: Le conoscenze degli ultimi giorni promettono bene. Del resto maggio è il mese delle attese e delle speranze più belle.

Acquario: Non lasciatevi ingannare dall’idea di essere senza via d’uscita. Affrontando le cose nel modo giusto risolverete tutto.

Pesci: Per natura non siete esageratamente socievoli, ma qualcosa in voi è cambiato. Chi vi circonda se n’è già accorto...

