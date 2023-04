Ancora due settimane di attesa e gli amanti del rock potranno gustare a Bosa un appuntamento unico, destinato a richiamare in Planargia il grande pubblico e soprattutto gli appassionati, provenienti non solo da ogni parte della Sardegna ma anche della penisola.

Il programma è davvero interessante, con ben trentacinque gruppi che si alterneranno sul palco con a disposizione un'ora ciascuno, per dare a tutti il giusto spazio e risalto. In tre giorni, si esibiranno gran parte dei complessi rock presenti in Sardegna, ma anche ospiti di caratura nazionale ed internazionale.

La manifestazione “Bosa in Rock” con musica no stop e tante sorprese, si terrà il 29 - 30 aprile e il primo maggio, nello scenario incantevole del Temo, con le band che saliranno sulla piattaforma galleggiante ormeggiata lungo il fiume. L’evento è promosso dall’associazione bosana che porta il nome della manifestazione ed ideata da due grandi appassionati come Giovanni Addis ed Enrico Cossu.

«Siamo un’associazione nata di recente – affermano Addis e Cossu - ma contiamo di far crescere questo particolare e apprezzato segmento della musica in maniera esponenziale, creando diversi eventi nell’arco dell’anno. Bosa vanta diversi spazi unici dove si possono organizzare spettacoli di grande portata, garantendo una notevole visibilità alla città e a tutto il territorio».

Il fascino delle serate musicali consiste anche nella location, ubicata nell’area adiacente alle vecchie concerie bosane, che rappresentano qualcosa di veramente unico.

L’iniziativa musicale, che gode anche del patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Casula, avrà la cornice di numerosi espositori di prodotti artigianali e street food bosano e della Planargia. Soddisfatti gli organizzatori che stanno ricevendo adesioni entusiastiche da parte delle band. «Ad esibirsi – anticipa Giovanni Addis - saranno e complessi per tutti i gusti. Dai tributi a Vasco Rossi, De André, i Beatles, Deep Purple, per arrivare agli apprezzati Riff Raff, Magnetica, Nuoro Swing P e La Faida di Nocera».

«Il primo maggio – evidenzia Addis - si svolgerà la giornata conclusiva con l’attesissimo concerto degli Attractive Chaos, band che siamo onorati di ospitare dopo l’esibizione a Parigi nel corso del tour europeo che prevede decine di date. Band che ha in uscita il suo primo album nel mese di aprile». La location sarà un teatro musicale a cielo aperto curata in ogni suo particolare, dove verranno inoltre utilizzati dei proiettori tridimensionali.

La manifestazione si inserisce a pieno titolo nel variegato cartellone di eventi ed appuntamenti che animeranno la primavera bosana e promossa come «ponte» verso la stagione estiva, quando la città e soprattutto Bosa marina saranno presi d’assalto dai turisti che stanno apprezzando sempre più i numerosi tesori storici, culturali ed ambientali di un territorio accogliente e in grande crescita.





