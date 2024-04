Il jazz permeato di swing e bossa nova. Il nuovo appuntamento con “I mercoledì del Conservatorio” propone dopodomani in sala Sassu a Sassari alle 19 il concerto dei Reflections. L’ingresso è gratuito e libero.

Il quartetto è nato tra i banchi del Conservatorio “Canepa” e riunisce Silvia Ruiu (voce), Raffaele Puglia (pianoforte), Sebastiano Dessanay (contrabbasso) e Marco Cattari (batteria). Fondata l'anno scorso la band ha già all'attivo diverse partecipazioni a rassegne organizzate in diversi club di Sassari.

Il programma prevede i brani Chega de saudade, uno dei più famosi composti dal brasiliano Antonio Carlos Jobim, Embreceable you di George Gershwin, reso famoso da grandi interpreti come Ella Fitzgerald, Charlie Parker e Miles Davis, e ancora Stompin’ at the Savoy, scritta e arrangiata da Edgar Sampson e portata al successo da Benny Goodman, e All or nothing at all di Arthur Altman, la prima canzone in assoluto incisa da Frank Sinatra.

In scaletta pure popolari brani di epoche diverse come Love and broken hearts del trombettista Wynton Marsalis, Day by day di Alex Stordahl, My heart stood still di Richard Rodgers e Steppin’ out di Joe Jackson. Saranno eseguiti anche alcuni pezzi scritti dagli stessi componenti della band, Laying all my cards di Silvia Ruiu e Step Aside di Raffaele Puglia.

