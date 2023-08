La notte delle stelle cadenti con la musica delle stelle che brillano nel firmamento del jazz. Appuntamento d'eccezione giovedì alle 20 nel giardino del Museo nazionale "Sanna" di Sassari. “Jazz sotto le stelle” è il concerto proposto dal Movlin’ Sextet: Emanuele Dau (tromba), Gian Pietro Carta (sax soprano), Edoardo Rosa (sax contralto), Sarah Cannoni (sax tenore), Luca Chessa (sax baritono) e Massimo Russino (batteria).

In programma musiche di Duke Ellington, Wes Montgomery, Chick Corea e Charles Mingus. Tutti i brani sono arrangiamenti originali concepiti appositamente per questa formazione dai maestri Luca Sirigu e Gian Piero Carta, che vestono in forma nuova differente e affascinante i più grandi capolavori del jazz.

Composta da insegnanti che operano tra Conservatorio di Musica, Liceo Musicale e scuole medie ad indirizzo musicale, il Movlin’ Sextet è una nuova formazione nata con l’intento di promuovere un progetto musicale alternativo e nuovo nel panorama artistico isolano. In questo gruppo, il classico quartetto di sassofoni si affianca alla tromba solista e alla batteria creando un impatto sonoro che si discosta dalle più comuni formazioni jazz.

Il concerto è inserito nella rassegna musicale “Il Filo Rosso” organizzata dalla Polifonica Santa Cecilia onlus.

