Grande riscontro di pubblico per la prima edizione del Comicon Bergamo, che dopo vent’anni di appuntamenti a Napoli, grazie agli investimenti coordinati dal Comicon - International Pop Culture Festival, ha debuttato nella località lombarda con un ricchissimo programma fatto al solito di ospiti ed eventi imperdibili, raggiungendo la cifra di ben 28.000 visitatori e dimostrandosi ancora una volta fra le rassegne più rilevanti a livello europeo legate alla cultura e all’intrattenimento.

Svoltosi dal 23 al 25 giugno, il Comicon Bergamo è stato inserito nel palinsesto ufficiale della Capitale Italiana della Cultura 2023 e realizzato in partnership con Promoberg Comicon Bergamo. Con oltre 20.000 mq di superficie coperta messa a disposizione dalla Fiera di Bergamo e più di 15.000 mq di aree scoperte, han trovato posto complessivamente 10 aree tematiche, 200 ospiti, oltre 220 eventi e 15 mostre incentrate sul mondo dei fumetti, videogiochi, cinema, serie televisive, cultura asian, concerti e molto altro ancora.

Insieme al programma previsto fra gli spazi della fiera non son mancati gli appuntamenti in città: la mostra di Milo Manara “Vite d’Artista” all’ex chiesa de La Maddalena - aperta fino al 10 settembre - e la mostra a Brescia fino al 24 settembre dal titolo “Le ragazze non sanno disegnare”.

In fiera, i partecipanti hanno letteralmente affollato gli spazi - con lunghe file all’ingresso già dalle prime ore del mattino - pronti ad incontrare le celebrità coinvolte per l’occasione, fra cui: Milo Manara, Bruno Bozzetto, Giorgio Cavazzano, Sio, Leo Ortolani, Fraffrog, Mirka Andolfo, Giuseppe Camuncoli, Simone Di Meo, David Lopez, Nora Krug e i content creators Cydonia, Sabaku, Ckibe, Sommobuta, Human Safari, Caverna di Platone e numerosi altri.

Fra gli incontri con maggiore affluenza di pubblico ricordiamo la presentazione di "Scottecs Gigazine", nuova rivista a fumetti curata da Sio, il panel con i doppiatori italiani dei film e serie tv Marvel, quello con i doppiatori del videogioco d’ultima uscita Final Fantasy XVI, l'evento su tutte le curiosità legate al mondo dei Pokémon, il laboratorio Kids con Roby, il mondo Asian con la Comicon Cosplay Challenge, la K-Pop Crew Battle Festival e i concerti sul Main Stage di Cristina D'Avena, Immanuel Casto e Romina Falconi.

Per favorire questo ulteriore passo avanti compiuto con l’allargamento del festival, il presidente Claudio Curcio ha espresso le seguenti considerazioni: «Comicon è un progetto culturale nato 25 anni fa per dare voce e visibilità al Fumetto. Oggi, con le ventitré edizioni di Napoli e dopo la prima edizione di Bergamo, COMICON si conferma un hub degli eventi culturali e di intrattenimento a livello nazionale, con relazioni e progetti di qualità internazionale. Comicon Bergamo ha seguito il collaudato format, con un fulcro centrale in fiera, e un programma ricchissimo di appuntamenti con mostre, incontri con autori e artisti, capace di contaminare anche il territorio ospitante con un'offerta culturale di rilievo, come la mostra di Milo Manara aperta in città, a Bergamo, fino a settembre».

Si spera allora che anche con le edizioni del prossimo anno gli standard qualitativi si mantengano tali, ma visto il successo di queste ultime ed un sistema organizzativo ormai più che rodato si può già essere ottimisti.

