Boom di ascolti per la prima puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove.

Oltre 2 milioni di persone, per il 10,47% di share, hanno seguito il debutto del conduttore sul nuovo canale. Il secondo programma più visto di ieri, insomma, dopo la serie Cuori 2 su Rai1 (che ha raggiunto i 2.879.000 di spettatori pari al 16.8% di share).

Tra gli ospiti della prima puntata la senatrice a vita Liliana Segre, la leggenda del calcio Andriy Shevchenko e lo scrittore israeliano David Grossman.

«La strada è lunga ma la partenza è stata entusiasmante - ha detto Fazio, che per venti edizioni aveva condotto lo stesso programma sulla Rai –. Sono molto felice e desidero ringraziare il Pubblico che ci è stato vicino per l'affetto che ci ha dimostrato. Grazie a tutta la squadra di Warner Bros Discovery per questa nuova avventura».

«La partenza è stata eccellente, sappiamo che la distanza è quella di una maratona e non di uno sprint, ma non potremmo essere più soddisfatti di un consenso così ampio», il commento di Alessandro Araimo, General Manager Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery.

«È il programma più visto di sempre su Warner Bros Discovery Italia», il tweet dell’account della trasmissione. «Grazie. Con tutto il nostro cuore. E soprattutto per i vostri, cuori…», ha scritto su Instagram Luciana Littizzetto.

