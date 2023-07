Cesara Buonamici sarà opinionista del “nuovo” Grande Fratello.

La prossima edizione infatti vedrà insieme vip e volti sconosciuti: «Torna, ancor più di prima, l’idea di raccontare storie di persone, non necessariamente strane o insolite, nelle quali i più possano riconoscersi — spiega la giornalista del Tg5 al Corriere della Sera —. Inoltre questo programma così popolare obbligherà a una grande attenzione, perché nella semplicità si nasconde la complessità, da comprendere e analizzare a beneficio del pubblico».

«L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me – continua -. Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo...».

Con Pier Silvio Berlusconi «ci conosciamo da tanti anni, quindi la reciproca comprensione arriva in fretta».

Anche con Alfonso Signorini, confermato alla conduzione, i rapporti sono ottimi: «Tra me e Alfonso c’è una solida, antica amicizia; conto sul suo sostegno per inserirmi adeguatamente. Io cercherò di portare l’esperienza accumulata negli anni come giornalista. Io stessa sarò spettatrice, con il compito di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti».

Non abbandonerà il Tg5: «Continuerò la regolare turnazione in conduzione al tg delle 20, senza nessuna decurtazione, e di questo ringrazio l’azienda».

(Unioneonline/D)

