“Sirenes, le figlie del dragone”. È lo spettacolo che questa sera va in scena nel mare e nelle grotte di Atrani nella costiera amalfitana. È il primo in Italia tra mermaiding (sport che consiste nell'indossare una monopinna e nuotare con una coda da sirena) e nuoto sincronizzato nel mare, ideato e diretto da Alessandro D'Auria.

La special guest dell'evento è Hannah Mermaid, al secolo Hannah Fraser, 49enne modella, attrice, ballerina e performer australiana specializzata in spettacoli di apnea subacquea e oceanica, “la prima sirena freelance professionista al mondo”, protagonista del documentario “Merpeople” disponibile su Netflix e attivista per l'ecologia oceanica.

E c'è un bel pizzico di Sardegna nello spettacolo, visto che tra le venti sirene selezionate in tutto il mondo ce n'è una che arriva proprio dall'Isola, la 21enne di Villamassargia Beatrice Bonifai.

Fin da piccola, Beatrice ha avuto la passione per il mare e per l'ambiente. Già da piccolissima si allena in mare aperto da sola e per questo ha fatto anche due corsi, uno a Golfo Aranci (proprio nelle acque dove è stato girato “La sirenetta”) e uno a Marina Piccola.

