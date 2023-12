Tutto pronto per lo spettacolo pirotecnico che annuncerà a Castelsardo il 2024, una festa che l’amministrazione comunale ha voluto riproporre questa volta in grande stile chiamando sul palco per la 21esima edizione del Capodanno il noto cantante Mahmood.

I fuochi d'artificio rappresentano un momento suggestivo, complice un'ambientazione incantevole con il Castello dei Doria che domina il Golfo dell'Asinara e le stelle del firmamento che si rispecchiano nelle acque dell'Anglona e della Gallura. Scoccata la mezzanotte inizia lo spettacolo di fuochi e luci e poi dalla piazza Maestro toccherà all’artista Mahmood ed alla sua band animare la serata e salutare l’arrivo del nuovo anno.

Protagonisti della notte di San Silvestro nel preserale saranno Low-Red per un live set, la Dj set Debora Savasto e il live set di Solosalvo. Il Comune per agevolare l’arrivo in piazza dei residenti che abitano nelle zone più lontane e periferiche, ha predisposto il servizio della navetta gratuito, operativo dalla 21 alle 3.30 del mattino, che consentirà il trasporto agevole delle persone dalla località Lu Bagnu e dal porto turistico al centro della città.

