Grande attesa a Sant'Antioco per il concerto-evento di Carmen Consoli.

"Terra ca nun senti", il tour mondiale della cantantessa, approda mercoledì 21 agosto alle 21 sul palco dell'Arena Fenicia Festival nella cittadina sulcitana, unica data in Sardegna. Dopo il violino elettronico di Andrea Casta e la straordinaria tromba di Roy Paci, a calcare il palcoscenico agostano sarà l'artista siciliana col suo nuovo progetto.

Nato come omaggio alla tradizione musicale della sua terra, in scena lo scorso anno al Teatro Greco di Siracusa, lo spettacolo prodotto da OTRlive è diventato un tour mondiale partito in primavera da New York. A comporre la scaletta brani tradizionali siciliani da lei firmati ma anche canzoni di artisti nati in Sicilia come Franco Battiato e Rosa Balistreri. Un racconto tra note e parole sulla Sicilia con i suoi paesaggi, storie e personaggi, filtrata dallo sguardo e sensibilità dell'artista.

Sul palco anche Gemino Calà ai flauti etnici, Valentina Ferraiuolo al tamburo a cornice e percussioni, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Adriano Murania al violino e chitarra acustica e l'inseparabile Massimo Roccaforte alle chitarre e mandolino.

Organizza Sardegna Concerti.

