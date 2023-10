Continua negli spazi del Teatro Massimo di Cagliari la 43esima edizione dell’European Jazz Expo organizzata da Jazz in Sardegna con la direzione artistica di Massimo Palmas.

Dopo la grande giornata inaugurale, con alcuni super big della scena jazzistica internazionale come Rita Marcotulli e i norvegesi Rymden, spazio agli artisti della seconda serata di oggi, sabato 7 ottobre, che entra nel vivo, nella sala grande alle ore 19.30, col fascino del liuto arabo di Anouar Brahem, un autentico incantatore dell'oud, accompagnato sul palco dal suo quartetto, e considerato in tutto il mondo come uno straordinario maestro capace di esaltare la magia acustica di un suono millenario.

Alle 21, in sala M2, si torna nel cuore delle musicalità dell’Isola con Nur Bisu, il nuovo disco di Matteo Muntoni uscito lo scorso febbraio per l’etichetta S’ard Music/Jazz in Sardegna.

In contemporanea, sempre alle 21, ma nello spazio a cielo aperto della Terrazza, ospiti i virtuosi del New Ensemble di Paolo Carrus, mentre nel foyer, sempre alle 21, torna Arrogalla col suo progetto in musica dedicato all’amatissima Daniela Zedda, fotografa di punta de L’Unione Sarda recentemente scomparsa.

Alle ore 22, sul palcoscenico principale, l’atteso concerto di Camilla George Quartet, la sassofonista, compositrice e bandleader protagonista della nuova scena jazz londinese, nominata agli Urban Music Award del 2017 e 2018 come miglior artista jazz.

La notte della seconda giornata del Festival si conclude nel foyer del Teatro accompagnati dalle vibranti selezioni musicali deglil Aftershows-Lines & Spaces curate da Macaco-Fresh Tuna & Funko Franco.

