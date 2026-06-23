Tutta la magia della settima arte ad accogliere la comunità, in mezzo al verde e al fresco della sera: dopo il debutto dello scorso 18 giugno con il capolavoro antebellico "Shangai Express", la rassegna all'aperto "Cinema in Viaggio" proseguirà fino al 6 agosto con altre sette proiezioni. Promossa dalla Società Umanitaria - Cineteca Sarda, l'iniziativa avrà luogo ogni giovedì alle 21 nello spiazzo davanti alla cappella di santa Maria Chiara, al Parco Monte Claro di Cagliari.

Giunta alla sua quindicesima edizione con il sottotitolo "Pagine di cinema in bianco e nero", per questo 2026 "Cinema in Viaggio" proporrà otto capolavori del cinema d'autore dedicati al tema del viaggio e declinato in otto visioni differenti, così realizzando il desiderio espresso dal pubblico nel sondaggio svolto al termine della precedente stagione.

L'orario d'inizio, indicato delle 21, si baserà realisticamente sul calare del primo buio serale, in maniera tale da creare un'esperienza immersiva e dalla qualità migliore possibile. E per questo giovedì sarà "L'illusione viaggia in tranvai" (Messico, 1954) a catturare gli spettatori con l'arte surrealista del mitico Luis Buñuel, mentre il 2 luglio si giocherà in casa con l'intramontabile Fellini de "La strada" (Italia, 1954).

Per il 9 luglio ci si sposterà invece sul grande cinema americano, con il classico "La morte corre sul fiume" (Usa, 1955) di Charles Laughton, seguito il 16 luglio dal maestro Ingmar Bergman con il suo "Il posto delle fragole" (Svezia, 1957) e il 23 luglio dalla magia contemporanea di Wim Wenders nel celebre "Alice nelle città" (Germania Ovest, 1974). Penultimo appuntamento il 30 luglio con il capolavoro underground e crudamente western "Dead Man" (Usa, 1995) di Jim Jarmusch, con il più recente "Nebraska" (Usa, 2013) di Alexander Payne che calerà il sipario per il 6 agosto.

Con ingresso libero e gratuito per tutti gli appuntamenti, la rassegna è resa possibile anche dalla collaborazione con la Città Metropolitana, il Sistema bibliotecario Monte Claro e l'azienda Pro Service.

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