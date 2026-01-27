Un'esperienza immersiva che unisce musica, parola e danza, in una cornice intima e suggestiva. "Contos - Sonori" è il nome dello spettacolo multidisciplinare che andrà in scena giovedì 29 alla Galleria Nova Karel di via Trieste 59b, a Cagliari, tratto dal libro "Bacche di Ginepro" della scrittrice Eleonora D'Angelo, narratrice e protagonista della serata insieme a Liliya Akhmetzyanova, che accompagnerà le letture al pianoforte.

Nell'idea di raccontare un'Isola lontana dagli stereotipi solitamente associati ad essa, D'Angelo indaga dieci paesi diversi della Sardegna, dedicando un ampio spazio alla natura che li circonda e all'antica connessione tra essa e l'uomo. In leggende e tradizioni popolari, frammenti di vita tra drammi e normalità e ancora parole e gesti, le pagine scritte vengono ora trasposte nella performance, con una lettura dal vivo che viene arricchita dalle danze evocative e dalle musiche.

Un viaggio sensoriale e avvolgente, basato sul lavoro letterario che l'autrice porta avanti da tempo, specialmente tramite il proprio blog Sandàlia Racconta e in collaborazioni con testate isolane. Anche Akhmetzyanova, di origini tatare e compositrice oltre che pianista, porta in musica il proprio legame con la Sardegna, dove risiede dal 2017 e continua a produrre lavori discografici, di cui l'ultimo è "Rainy Dusk" (2024). Ai brani originali di Akhmetzyanova si uniranno anche due composizioni firmate da Andrea Cutri e Silvio Canargiu, ad arricchire la narrazione sonora.

Con durata di un'ora e tre quarti, sarà previsto un intervallo conviviale, in un momento di incontro e dialogo tra il pubblico e le artiste sul palco.

