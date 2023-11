Tre atti, una storia avvincente, per uno spettacolo che terrà gli spettatori incollati alla sedia: tutto pronto per “Vendetta”, l’opera teatrale della regista Annamaria Ferrarese, che andrà in scena domani alle 21 al Teatro Sant’Eulalia di Cagliari.

A portare sul palco l’opera, che intreccia una storia d’amore con le tradizioni più misteriose, cupe e caratteristiche della nostra Isola, vendetta e magia di una Sardegna mai dimenticata e oscura, sarà la Compagnia teatrale di Camelot. Lo spettacolo, incentrato sulla struggente e arcana vita della protagonista, Maria, affronta senza pregiudizi alcune tradizioni della nostra terra che ormai si sono smarrite.

L’opera teatrale è tratta dall’omonimo racconto della stessa regista: i testi musicali al pianoforte sono di Cinzia Todde e Marina Pinna, le musiche di sottofondo di Micky Todde e Massimiliano Allegri, mentre il tecnico audio e video sarà Alessandro Pisano. Sul palco saliranno Cinzia Todde (attrice cantante, voce soprano); Michele Piredda; Maria Teresa Masala, Marco Secci ( attore e cantante); Nicoletta Mocci, Ursula Capra. Il corpo di ballo, diretto dalla maestra Nicoletta Mocci, sarà quello della Scuola Oriental dream di Siliqua: la narratrice sarà Deborah Murru.

