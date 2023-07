Radiolina taglia un grande traguardo e si conferma la prima radio regionale della Sardegna. In base all’ultimo report diffuso da Ter (il Tavolo editori Radio), è risultata prima in tutte le graduatorie dei dati del primo semestre 2023: AQH (il quarto d'ora medio che misura il numero di ascoltatori sintonizzati su una determinata stazione radiofonica ogni quarto d'ora), GIORNO MEDIO (numero di persone differenti che hanno ascoltato una data stazione per almeno un quarto d’ora), 7 GIORNI (ascoltatore nei sette giorni colui che ha dichiarato di aver ascoltato la radio in almeno uno dei sette giorni).

E tra i fattori che hanno determinato questo successo ci sono senza dubbio le iniziative speciali, l’interazione con i partner commerciali, con gli eventi sportivi e quelli culturali nell’Isola.

Ad esempio Radiolina è stata presente al carnevale di Marrubiu, ha ospitato Laura Pausini, Valerio Mastandrea, Federica Sciarelli, Massimo Giletti, e ancora Luigi Manconi, Gherardo Colombo, Edoardo Leo, la grande notte con Bob Sinclar e ci sarà ad Alghero per Akenta. Senza dimenticare la nuova partnership culturale con il Teatro Lirico di Cagliari.

I dati confermano quindi la scelta di tanti ascoltatori non solo per la musica ma anche per l’informazione, con un rinnovo della linea editoriale che, a partire dal 30 gennaio, ha coinvolto tutto il network cross-mediale del Gruppo L’Unione Sarda. Giornalisti di Radiolina, del quotidiano, del sito unionesarda.it e di Videolina si sono alternati per offrire informazione, intrattenimento, sport, musica, tanta interazione: Lorenzo Paolini e Mariella Careddu, Francesco Abate, Celestino Tabasso, Maria Francesca Chiappe, Carlo Alberto Melis, Nicola Scano, Enrico Pilia e Alessandro Pili, Lorenzo Piras, Francesca Figus, Luigi Almiento, Paola Pilia, Mariangela Lampis, Andrea Sechi, Lele Casini, Luca Neri, Veronica Fadda, Stefano Birocchi, Giuseppe Deiana, Fabio Manca, Egidiangela Sechi, Valentina Caruso, Alberto Masu, Fabiano Gaggini, Ivan Paone, Silvio Camboni e Serena Demontis, Luca Carcassi, Cristian Asara, Fabio Leoni, Giuseppe Valdes.

A capitanare la parte editoriale il Direttore Emanuele Dessì e la codirettrice Simona De Francisci.

RADIO MULTIMEDIALE - Sulle pagine de L’Unione Sarda ci sono i QR code per riascoltare i podcast più coinvolgenti, sul sito i podcast quasi in tempo reale, tante le trasmissioni approdate su Videolina (Lo Facciamo per Soldi con la coppia delle coppie Pili e Pilia, Sala Prove con Fabio Leoni, Cagliari in diretta, il Dopo Partita). E dalla tv i TG di Videolina e Sardegna 1, i format L’Unione Salute e Radar.

Ma anche una novità, le repliche della visual radio in onda sul canale 99 L’Unione TV.

L’INTERAZIONE - Non sono mancate le richieste con le canzoni più amate dagli ascoltatori, le dediche, gli auguri e i commenti per le partite del Cagliari al 3478715015.

E, ovviamente, non c’è radio senza buona musica: i “best of” di tutti i tempi – sia italiani che stranieri - e tanti spazi dedicati alla musica sarda, alla musica classica (con la rubrica Classicamente, in collaborazione con il Teatro Lirico di Cagliari, in onda tutti i giorni alle 23), e a quella degli anni ‘50, ‘60 e ‘70 (all’interno della fasce musicali Radiolina Story).

Un grande successo anche per la novità di Radiolina Junior dedicata ai più piccoli ma non solo. Il 14 luglio in radio proprio all’interno della rubrica, ospite, una delle beniamine dei bimbi: Lucilla.

LE PARTNERSHIP SPORTIVE - Fit Tennis e tanti eventi sportivi: Solowomanrun, Cagliari Respira, la Mezza Maratona del Giudicato di Oristano, il Giro delle Miniere, la Joint Stars (in collaborazione con l’esercito). Oltre che la partnership con Cagliari Calcio di cui Radiolina è da anni la radio ufficiale. E non si può dimenticare la grande festa condivisa con l’entusiasmo di Lele Casini per la mitica promozione in serie A.

L’ESTATE – Insomma sarà un’estate a tutta musica con Radiolina, che ha iniziato la stagione dei concerti estivi con Ateneika, proseguendo con Ogopogo, i concerti della Forte Arena e i concerti di Arabax, due delle Media Partnership più rilevanti della stagione estiva. Per tutti i concerti a pagamento, Radiolina ha regalato dei biglietti ai suoi ascoltatori.

TECNOLOGIA - Oltre che in FM Radiolina può essere ascoltata ovunque attraverso la APP L’Unione Digital, su Alexa e attraverso il sito www.radiolina.it

PALINSESTO ESTIVO – Per il palinsesto dell’estate 2023 sono stati confermati:

Caffè Corretto Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 10:00

La Strambata Dal Lunedì al Venerdì dalle 12:30 alle 14:00

Radio Smeralda Dal Lunedì al Sabato dalle 17:00 alle 20:00

Sala Prove la Domenica alle 20

Unione Cult il giovedì alle 14:30

Novità della domenica La Gaggetta on the beach: il programma a cura di Silvio Camboni e Serena Demontis, allegro e scanzonato, che tratta i temi del momento in chiave divertente e ironica: cultura, costume, sport, cinema, media, attualità.

I Notiziari e le rubriche di approfondimento: 15 GR al giorno, il Tg sportivo, il Tg più amato dei sardi, quello di Videolina, e il TG di Sardegna 1 in lingua sarda.

IL SUCCESSO – Sui social un grande GRAZIE rivolto ai tanti radioascoltatori che ogni giorno scelgono le frequenze di Radiolina per informarsi e ascoltare tanta musica. E GRAZIE anche agli investitori pubblicitari, altro trend positivo che sta decretando vincente il rinnovamento dell’offerta editoriale.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata