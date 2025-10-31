Ormai è un impegno continuo per il diciottenne Andrea Arru, che passa da un set all'altro, tra cinema e fiction. L'attore ploaghese lavora ancora con Margherita Ferri, che nel pluripremiato "Il ragazzo dai pantaloni rosa" gli ha assegnato il ruolo del bullo, scomodo ma appagante professionalmente.

Il titolo del film è "Piercing". Nel cast la cantautrice Thony, Barbora Bobulova, Giuseppe Colella e Giacomo Covi. 

Le riprese inizieranno lunedì a Bologna e in genere nell'Emilia Romagna e andranno avanti fino a dicembre, con una tappa in Svizzera.

Questa volta la storia oscilla tra fantascienza adolescenziale e formazione, con tre amiche diciassettenni che dopo aver fatto un piercing scoprono di avere dei superpoteri e fuggono dalle famiglie. 

