Andrea Arru nel cast di "Piercing", il nuovo film di Margherita FerriIl giovane attore ha già lavorato con la regista per "Il ragazzo dai pantaloni rosa"
Ormai è un impegno continuo per il diciottenne Andrea Arru, che passa da un set all'altro, tra cinema e fiction. L'attore ploaghese lavora ancora con Margherita Ferri, che nel pluripremiato "Il ragazzo dai pantaloni rosa" gli ha assegnato il ruolo del bullo, scomodo ma appagante professionalmente.
Il titolo del film è "Piercing". Nel cast la cantautrice Thony, Barbora Bobulova, Giuseppe Colella e Giacomo Covi.
Le riprese inizieranno lunedì a Bologna e in genere nell'Emilia Romagna e andranno avanti fino a dicembre, con una tappa in Svizzera.
Questa volta la storia oscilla tra fantascienza adolescenziale e formazione, con tre amiche diciassettenni che dopo aver fatto un piercing scoprono di avere dei superpoteri e fuggono dalle famiglie.