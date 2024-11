L’abbiamo aspettata a lungo e finalmente ci siamo: la seconda stagione di “Star Wars: Andor”, acclamata serie televisiva in esclusiva su Disney+ e prequel degli eventi conosciuti nel film “Rogue One”, è pronta a debuttare sul piccolo schermo il prossimo 22 aprile 2025, come ufficialmente rivelato dall’ultimo banner promozionale che mostra anche il ritorno in grande stile dell’attore protagonista Diego Luna. Considerata da molti la miglior serie targata Disney-LucasFilm sui racconti della galassia lontana lontana, le drammatiche vicende che porteranno Cassian a diventare un eroe ribelle preannunciano entusiasmanti novità e sorprese ancora in attesa di essere svelate. Come anticipato dalla stessa casa di sviluppo, l’episodio conclusivo si collocherà tre giorni prima degli eventi conosciuti in “Rogue One”, portando alla successiva nascita dell’Alleanza Ribelle e alla lotta contro l’Impero Galattico.

Stando a quanto rivelato dallo stesso Luna durante l’ACE Superhero Comic Con di quest'anno, l’arrivo dei nuovi episodi conterrà sviluppi ancora più incisivi, oltre alla comparsa di alcuni personaggi conosciuti nel film: «Posso dirvi che Rogue One sta arrivando, quindi ci saranno personaggi che riconoscerete. Ci saranno cose interessanti. Per chi ama Rogue One, questa stagione sarà molto speciale. E sarà affascinante andare direttamente a Rogue One dopo aver visto questa seconda stagione, perché vedrete Rogue One da una prospettiva diversa. Ve lo prometto».

E citando l’ottimo lavoro compiuto dai suoi collaboratori, ha aggiunto: «L'unica cosa che posso dirvi è quello che succede alla fine. È il mondo sottosopra. Posso dirvi una cosa: Tony Gilroy è uno scrittore fantastico e ha creato dei personaggi fantastici che abbiamo conosciuto nella prima stagione di Andor. Sarà una seconda stagione molto ricca, perché tutte quelle storie sono importanti oggi. È un vero pezzo d'insieme. La prima stagione è stata molto complicata e tutto deve essere risolto. Ogni storia è importante». Arrivando a coincidere con gli avvenimenti di “Rogue One”, la seconda stagione di “Andor” chiuderà i cerchi delle trame lasciate in sospeso nel primo ciclo di puntate. A favorire il rinnovo dello show è stata anche l’attenzione dimostrata da parte del pubblico, specie nei confronti del lavoro compiuto da Luna per interpretare l’impavido rivoltoso. Su questo aspetto, come dichiarato in un’'intervista rilasciata a IMDB in occasione della D23 Expo, scopriamo che: «Ho ricevuto un sacco di apprezzamenti per la storia che stiamo raccontando. Le persone sono molto entusiaste. In questi anni ho fatto parte di qualcosa che conta per le persone, sapete? E questo qualcosa è molto speciale. Non capita spesso. Non capita spesso di far parte di un progetto che conta così tanto per il pubblico... Abbiamo lavorato duramente, quasi tre anni della nostra vita per realizzare una stagione. Quindi sì, il modo in cui è stato accolto è stato molto speciale per me».

Ribadendo inoltre quanto sia importante assistere agli episodi conclusivi dello show per comprendere appieno le scelte compiute in “Rogue One”, ha continuato dicendo: «Tutto avrà un significato diverso sapendo cosa è dovuto accadere perché il K-2SO di Alan Tudyk fosse lì. Credo che vi farà considerare il viaggio di Rogue One in modo diverso. E non solo con K-2, ma anche con molti altri personaggi. Penso che sarà davvero fantastico».

Per ciò che riguarda invece il ritorno di alcune vecchie conoscenze, un recente reportage di The Playlist ha rivelato che Alonso Ruizpalacios - director dell’ultima tranche di episodi che compongono la seconda stagione - ha collaborato sul set con le star Stellan Skarsgård, Forest Whitaker e Ben Mendelsohn. Ciò confermerebbe indirettamente che fra le nuove apparizioni ci sarà anche il direttore imperiale Orson Krennnic, meglio conosciuto in “Rogue One” come l’architetto della Morte Nera.

In attesa di scoprire ulteriori novità nei prossimi mesi, ci prepariamo a un seguito che - stando alle ottime premesse - saprà di certo accontentare tanto i fan della prima serie come quelli del fortunato spin-off uscito nel 2016.

