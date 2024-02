Le canzoni della malavita, quelle dei prigionieri e delle persone che sentono l'anima incatenata. Un repertorio musicale in gran parte classico-popolare ma con preziosi sconfinamenti nel contemporaneo. Sabato alle 21 e domenica alle 19 lo Spazio Bunker di Sassari in via Porcellana ospita lo spettacolo Canzoni dal Supercarcere.

Il progetto è firmato da un quartetto: l’attrice Daniela Cossiga, il cantautore Antonio Meleddu in arte Bandito, il chitarrista Gabriele Cau e il percussionista Pablo Viches. «Quello che abbiamo selezionato rappresenta una piccola porzione di canzoni che provengono soprattutto dal repertorio classico/popolare e che hanno un significato forte dal punto di vista storico, ma non potevamo non inserire alcuni autori contemporanei che attraverso note e parole ci guidano verso una riflessione più ampia sul significato delle parola carcere, non sempre legato ad uno spazio o ad una struttura, ma molto spesso al nostro vivere quotidiano e alla ricerca della cura della nostra anima».

Il doppio appuntamento è inserito nella rassegna Teatri in via di estinzione organizzata e curata da Meridiano Zero Teatro.

