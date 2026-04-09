All’Astra di Sassari la commedia “A Chilivani si cambia”Il titolo è uno dei cavalli di battaglia della Compagnia Teatro Sassari
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Dopo il concerto di Ilaria Pilar Patassini, la rassegna "Primavera a Teatro" vira sulla commedia: sabato alle 20.30 e domenica alle 19 va in scena all'Astra di Sassari “A Chilivani si cambia”.
A venticinque anni dal debutto torna uno dei più grandi successi della Compagnia Teatro Sassari. Tratta da “Vous n'avez rien à déclarer?” di Maurice Hennequin, scritta nel 1906 in piena Belle Époque, la commedia si inserisce nella tradizione del vaudeville, basata su una trama serrata fatta di equivoci, scambi di persona e colpi di scena.
Il coordinamento scenico è di Mario Lubino, la regia di Giampiero Cubeddu. In scena Teresa Soro, Mario Lubino, Alessandra Spiga, Chicca Sanna, Lello Olivieri, Michelangelo Ghisu, Pasquale Poddighe, Antonietta Toschi Pilo e Paolo Colorito.
Al centro della vicenda una famiglia medio-borghese degli anni Cinquanta che, al ritorno della figlia dal viaggio di nozze, scopre con sgomento che il matrimonio non è stato consumato a causa dell’entrata improvvisa del controllore nello scompartimento ferroviario degli sposini. Da qui prende il via una rocambolesca corsa contro il tempo per restituire onore e virilità al giovane marito, mentre l’ex fidanzato della ragazza tenta in tutti i modi di sabotare l’unione, trascinando il protagonista in una serie di esilaranti disavventure.