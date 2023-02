Alessandra Mele, mamma norvegese e padre italiano di origini sarde, è pronta a volare all’Eurovision Song Contest.

La cantante, nota come "Alessandra”, ha infatti vinto il Melodi Grand Prix 2023, l'equivalente norvegese del festival di Sanremo con la canzone “Queen of Kings”.

Cresciuta in provincia di Savona, Alessandra vive in Norvegia da un paio d'anni e studia musica. A maggio, rappresenterà dunque il paese Scandinavo a Liverpool sul palco della competizione musicale più importante d’Europa.

In un'intervista ad Nrk, la radio di servizio pubblico norvegese, la cantante ventenne racconta che dopo aver vinto è tornata a casa in treno e ancora non realizza pienamente che tra meno di 100 giorni andrà a Liverppol.

Alessandra ha parlato inoltre dei molti messaggi che riceve dai fan su Instagram e TikTok: «Appena ho tempo provo a leggerli tutti e cerco di rispondere» ha detto l'artista debuttante, ammettendo che con l'aumento dei fan diventa sempre più difficile rispondere «ma leggo tutto e apprezzo tantissimo l'affetto che mi mandano», ha aggiunto.

(Unioneonline/v.l.)

