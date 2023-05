Ha inciso tutte le opere per tastiera di Bach e il fatto che sia anche canadese ha fatto parlare di lei come l'erede dell'immenso Glenn Gould. Di sicuro è una delle pianiste più raffinate al mondo, una delle più attente al ritmo e al tocco. Angela Hewitt ritorna dopo otto anni al Teatro Verdi di Sassari: si esibirà venerdì alle 20.30 in uno degli appuntamenti più attesi della stagione concertistica “I Grandi Interpreti della Musica”, organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica.

Il suo recital solistico propone musiche di Scarlatti: Sonata Kk 1 in re minore, Sonata Kk 446 in fa maggiore, Sonata Kk 531 in mi maggiore, Sonata Kk 420 in do maggiore, e naturalmente di Bach con la Suite Inglese n. 6 in re minore.

Hewitt è una delle pianiste classiche più famose al mondo. Si esibisce con le principali orchestre in Europa, Nord e Sud America, Australia e Asia. La sua intensa attività artistica non le impedisce di dedicarsi con passione alla promozione degli artisti emergenti.

