È un concerto a forte connotazione femminile quello che domani alle 20.30 sarà proposto al Duomo di Sassari. Tre voci soliste e una strumentista d'eccezione arricchiranno la XII edizione dell'appuntamento natalizio offerto dal Banco di Sardegna (ingresso gratuito) che vedrà Andrea Marras dirigere l'orchestra dell'ente concerti Marialisa de Carolis. Il concerto sarà ripreso da Videolina e trasmesso alla vigilia di Natale.

Le protagoniste - Il soprano cagliaritano Ilaria Vanacore è stata l’unica italiana ad arrivare in finale al Concorso internazionale di belcanto “Vincenzo Bellini” a Vendôme. Il mezzosoprano carlofortino Mara Gaudenzi ha cantato recentemente nel Matrimonio segreto di Cimarosa al Teatro alla Scala e a Bergamo in Chiara e Serafina di Donizetti.

Completano il poker due giovani: il ventenne soprano sassarese Eleonora Marras e alla tromba l'enfant prodige Jasmine Ghera, diplomatasi ad appena 16 anni (ora ne ha 21), ammessa qualche mese fa alla prestigiosa Royal Academy di Londra. A settembre Jasmine Ghera ha partecipato come tromba solista al Concerto di apertura del 31° Festival internazionale di musica a Praga.

Il programma – Saranno eseguiti il Gloria RV 589 di Antonio Vivaldi per coro e orchestra (archi, oboe, tromba e basso continuo), l’Adagio dal Concerto per tromba, archi e basso continuo TWD 51:D7 di Georg Philipp Telemann, oltre a brani della tradizione natalizia orchestrati per l’occasione dai compositori Stefano Garau e Luca Sirigu.

Alla serata parteciperà pure la “Canepa”, gloriosa associazione musicale, la più antica istituzione corale della Sardegna.

