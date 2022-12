Il mondo del cinema e dello spettacolo italiano piange Lando Buzzanca.

L’attore è morto a Roma, all’età di 87 anni. Da qualche giorno era ricoverato al Policlinico Gemelli.

Nato a Palermo nel 1935, all’anagrafe Gerlando Buzzanca, il suo nome è legato ad alcune tra le più famose commedie degli anni Settanta e Ottanta, come “Il merlo maschio” di Pasquale Festa Campanile che gli diede la notorietà.

In carriera interpretò anche ruoli drammatici e recitò spesso accanto a famose attrici, come Claudia Cardinale, Catherine Spaak e Joan Collins.

Numerosi anche i ruoli in film e fiction e, in anni recenti, le ospitate e partecipazioni a programmi tv di successo, come “Ballando con le stelle”, che lo vide protagonista nel 2016.

(Unioneonline/l.f.)

