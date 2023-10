Il mondo del cinema in lutto per la morte di Burt Young, attore italo-americano noto, tra l’altro, per aver interpretato il ruolo di Paulie Pennino, il manager di Rocky Balboa, nella saga dedicata alla boxe con protagonista Sylvester Stallone.

Young – all’anagrafe Geraldo "Jerry" Tommaso DeLouise – aveva 83 anni ed è deceduto a Los Angeles.

A darne la notizia al New York Times è stata al figlia Anne.

Burt Young, classe 1940, iniziò la carriera nel cinema negli anni Settanta, quando aveva trent’anni, e scelse il suo nome d’arte rendendo omaggio ai suoi miti, Burt Lancaster e Neil Young.

Oltre al ruolo di Paulie, che gli valse anche una candidatura all’Oscar, ha interpretato molti altri film (come “C’era una volta in America”) e recitato in serie tv di successo, come “Mash”, “Miami Vice” e “Law and Order”.

Ha girato anche con alcuni registi italiani, come Pupi Avati e Alessandro D’Alatri.

Oltre che attore era anche artista: le sue opere sono state esposte in alcuni dei più prestigiosi musei del mondo.

«Sei stato un uomo e un artista incredibile, mancherai tantissimo a me e al mondo. Rip», il messaggio di cordoglio postato da Stallone su Instagram per ricordare il collega e amico.

(Unioneonline/l.f.)

