Tanti auguri a Luca Laurenti: il musicista romano – nato il 29 aprile 1963 – compie oggi 60 anni tondi.

Dal suo esordio in tv, di anni, ne sono invece passati 32: era il 1991 quando Laurenti, dopo varie esperienze nei villaggi turistici, si faceva notare su Italia Uno, nella trasmissione “Urka!” condotta da Paolo Bonolis. E fu la nascita di un sodalizio diventato con il tempo tra i più collaudati e apprezzati dai telespettatori tv italiani.

Numerosi i programmi che hanno visto l’istrionico musicista sul piccolo schermo accanto al conduttore, tra l’altro suo concittadino: da “Chi ha incastrato Peter Pan?” a “Ciao Darwin”, passando per “Striscia la notizia” e “Il gatto e la volpe”, per arrivare, in tempi recenti, ad “Avanti un altro”.

Ma, oltre che musicista e comico, Laurenti è anche doppiatore: ha infatti prestato la sua inconfondibile voce da cartone animato a molti personaggi di film d’animazione. E poi le esperienze da attore, in film commedia e nella fiction Mediaset “Don Luca”, dove ha vestito i panni del protagonista.

(Unioneonline/l.f.)

